Le massacre de Tulsa est un des pires actes racistes commis aux États-Unis. Le 31 mai 1921, une foule d’Américains blancs mit à feu et à sang le quartier noir de Greenwood. Le déchaînement de violence reste du jamais vu : de la dynamite fut larguée sur le quartier par avion et les habitants étaient abattus à vue.

L’événement déclencheur de cet événement fut l’agression présumée d’une jeune blanche par un jeune noir. La communauté blanche voulut le lyncher suite à son arrestation, ce qui entraîna l’intervention de la communauté noire et une fusillade entre les deux « clans » éclata. Le lendemain, le quartier de Greenwood fut assailli par un millier d’Américains blancs. On dénombra entre 100 et 300 morts du côté de la communauté noire, environ 10 000 sans-abris et 35 blocs du district détruits. Aucun Américain blanc ne fut arrêté ou jugé pour ces actes, alors que 6000 Afro-Américains furent mis en détention. Aucun dédommagement ou relogement n’eut lieu suite à ce massacre.