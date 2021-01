Le prix prohibitif de l’insuline aux États-Unis

Le médecin canadien Frederick Grant Banting et son équipe de chercheurs ont découvert l’insuline en 1922. Afin que cette découverte puisse profiter au plus grand nombre, ils ont cédé le brevet pour un dollar à l’université de Toronto. Malgré cela, les prix mondiaux n’ont cessé d’augmenter depuis et certains malades doivent se rationner.

C’est notamment le cas aux États-Unis où trois entreprises se partagent le marché et où le prix moyen de l’insuline a gonflé de plus de 1 000 % entre 1996 et 2017. Aujourd’hui, un Américain doit débourser entre 1 200 et 1 300 dollars pour 90 jours de traitement. Un malade sur quatre se rationne et cette pratique a déjà coûté plusieurs vies.