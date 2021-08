La température du corps humain a baissé

On lit souvent que la température corporelle humaine se situe en temps normal autour de 37 degrés Celsius. Mais cette référence date en réalité de 1851, et une étude scientifique récente a montré un refroidissement du corps humain depuis, de 0,59 degré pour les hommes et 0,32 pour les femmes. La température normale moyenne du corps humain s'établirait donc davantage à 36,6 degrés Celsius actuellement.

Les raisons de l'évolution des températures corporelles ne sont pas expliquées précisément par les scientifiques, même si les hypothèses tournent autour de l'amélioration de l'hygiène de vie et de la réduction des maladies inflammatoires.