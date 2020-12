Des prix équitables mènent à une diminution des ventes

En 2012, l’entreprise américaine JC Penney mit en place une stratégie de prix dite « juste et équitable ». Elle proposa des prix fixes arrondis à l’unité et supprima l’ensemble des soldes et des opérations de réduction. Cette stratégie causa directement une baisse des ventes de l’entreprise de 20 %.

Bien que les prix fussent en moyenne moins élevés qu’auparavant, les clients, majoritairement conditionnés par des politiques de prix variables, avaient l’impression de ne pas faire de bonnes affaires.